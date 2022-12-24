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Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
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24 Aralık 2022 Cumartesi 00:36:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 00:36:00

Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber tekne içinde 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekiplerin durdurdukları lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, ekipler, Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknede 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan 30 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Etiketler : Türk kara suları Datça Yunanistan
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