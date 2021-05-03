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03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00:00

Türk futbolunda tarih yazan kadın

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3. lig 4. grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi. Kulüp başkanı Cevher Erdem de, Türkiye'de şampiyon olan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'taki son hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a konuk olan Adıyaman temsilcisi, maçtan 3-1 mağlup ayrılsa da sezonu liderlik koltuğunda tamamladı. Bir üst lige çıkan Dila Gıda 1954 Adıyaman'ın Şanlıurfa'da yaşayan kulüp başkanı Cevher Erdem ise profesyonel futbol liglerinde şampiyonluk yaşayan kadın kulüp başkanı olarak dikkati çekti.

90 DAKİKALIK AŞKI YAŞIYOR

"Şampiyon kadın başkan" unvanına sahip olan Cevher Erdem, "Futbolun çekim cazibesi var. Ben de bu aşkı bir türlü bırakamadım. O bahsettikleri 90 dakika aşk var ya o maç bitene kadar kalbim hiç o kadar uzun uzun çarpmamıştır. 90 dakika içinde inanılmaz bir aşk var içerisinde. Erkeklerin futbolu bırakmama sebeplerinden bir tanesi de bu galiba" dedi.

Futbolun inanılmaz derecede stresli olduğunu vurgulayan Başkan Cevher Erdem, "Futbol çok sabır isteyen ve stresli bir iş. Belki kadınların futboldan uzak durmasının bir sebebi de bu olabilir. Gerçekten yıpratıcı, 90 dakikanın o belirsizliği çok kötü" diyor.

Etiketler : türk futbolu kadın adıyaman cevher erdem
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