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10 Eylül 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 17:30:00

Türk futbol tarihinde bir ilk! Evli çift maç yönetecek

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TFF 1. Lig'in 4. haftasında yapılacak MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan ile 4. hakemi Gamze Durmuş, 3 ay önce hayatlarını birleştirmişti. Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek.

Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan TSYD Kupası maçını da yönetmişti. Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü alt yapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti.

Etiketler : tff hakem yaşam haberleri
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