Türk futbol tarihinde bir ilk! Evli çift maç yönetecek

Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan TSYD Kupası maçını da yönetmişti. Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü alt yapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti.

