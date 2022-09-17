17 Eylül 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 15:00:00
Türk aileye Koreli damat
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Mehmet-Nazan Şengül çiftinin kızı Gamze Şengül, Jinho Kang Eunhui Kim çiftinin oğlu Dejung Kang ile dünyalarını birleştirdi. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de kalan Kang, Türk adetleri ile düğün de yaptı.
Türk örf ve adetlerini sevdiğini ve buradaki insanların hoşgörüsünün kendi ülkesiyle benzerlik gösterdiğini aktaran Koreli Dejung Kang, Müslümanlığı da seçerek Mehmet-Nazan Şengül çiftinin kızı Gamze ile evlendi.