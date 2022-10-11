VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Assos ve Troya tünelleri ile Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık"
Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
Bakan Kirişci çiğ süt destekleme prim tutarını artırdıklarını duyurdu
DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor
TİKA'dan talasemi hastalığıyla mücadelede Pakistan'a ekipman desteği
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
Lübnan tezkeresi Meclis'e sunuldu!
16 soruda 'İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'nın merak edilenleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek
Fransa'da akaryakıt istasyonunu 'işgal eden' gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı
İsrail Başbakanı Lapid: İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık
Yunan panikledi! Tehlikeli sularda yüzüyorlar
Talasemi hastası 3 kardeşin kök hücre mutluluğu
Edirneli ikizler olimpiyatlara hazırlanıyor
Turistleri şaşırtan tekneli yazmacı teyze
50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Heyecanlandıran TOGG açıklaması: Çok ucuz olacak!
Çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile temasa geçti
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Anayasa Mahkemesinden psikolojik taciz iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali kararı
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
11 Ekim 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 15:30:00

Turistleri şaşırtan tekneli yazmacı teyze

ABONE OL

Antalya'nın Demre ilçesinde "Gofret" ismini verdiği kayığıyla saatlerce kürek çeken Fatma Mazılı, teknelerine yanaştığı turistlere boncuklarla süslediği takıları ve dağdan topladığı bitkileri satarak geçimini sağlıyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde "Gofret" ismini verdiği kayığıyla saatlerce kürek çeken Fatma Mazılı, teknelerine yanaştığı turistlere boncuklarla süslediği takıları ve dağdan topladığı bitkileri satarak geçimini sağlıyor.

Dağdan topladığı kekik, adaçayı, defne yaprağı ve yaptığı takıları kayığına yükleyen 55 yaşındaki Mazılı, "Turistler, kayıkla gezdiğim için çok şaşırıyorlar, fotoğrafımı çekiyorlar. 'Teyze helal olsun deyip el sallıyorlar" diyor.

Üçağız Mahallesi'nde yaşayan Fatma Mazılı, 25 sene önce karadan ulaşımın olmadığı Hamidiye köyüne tekneyle gelin gitti. Eşi Ahmet ile bir süre balıkçılık yapan Mazılı, tura çıkan teknelerde bulaşık yıkadı, turistler için yemek yapmaya başladı. Bir süre de teknelerde gözleme yapan Mazılı, denizden kazandığı parayla Ersin ve Cem ismindeki iki oğlunu okutarak iş sahibi yaptı. Mazılı, akşamları arta kalan zamanlarda oyaladığı yazmaları satıp kazandığı parayla kendisine kayık aldı. Dağdan topladığı kekik, adaçayı, defne yaprağı ve yaptığı takıları kayığına yükleyen 55 yaşındaki kadın, sabahın ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Kürek çekerek maviliklerde yol alan Mazılı, koylarda mola veren teknelere ve yatlara yanaşarak, turistlere hem doğal çaylarını hem de takılarını satıyor.

Akşam saatlerine kadar kayığında olan ve şemsiye yardımıyla güneşten korunmaya çalışan Mazılı, mevsiminde dağdan adaçayı, kekik ve defne yapraklarını topladığını söyledi. Topladığı bitkileri kurutup, poşetlere koyduğunu anlatan Mazılı, "Üç senedir kayığımla kekik, takı satıyorum. Kışın da eşimle teknemizle balık avlıyoruz. Yıllar önce karadan ulaşım olmadığı için tekneyle gelin gelmiştim. Artık yolumuz var ama biz kopamadığımız için her gün denizdeyiz." diye konuştu. Mazılı, evlendiğinden bu yana günün büyük bölümünün denizde geçtiğini, evde boş durmaktansa kayığıyla dolaşarak satış yaptığını dile getirdi. Ailece ekmeklerini denizden kazandıklarını ifade eden Mazılı, şöyle devam etti: "Hamidiye koyu bana yakın olduğu için daha çok buralarda satış yapıyorum. Erkenden yola çıkıp, teknelerin geleceği zamanı bekliyorum. Dağdan topladığım doğal ürünlerime turistler ilgi gösteriyor. Teknelerle gelen turistler, kayıkla gezdiğim için çok şaşırıyorlar, fotoğrafımı çekiyorlar. Çok destekleyenler oluyor. 'Teyze helal olsun sana' diyerek el sallıyorlar. Olumlu tepkiler alıyorum." Kayığını üç yıl önce alın teriyle kazandığı 750 liraya satın aldığını vurgulayan Mazılı, kayığına köpeğinin de adı olan "Gofret" ismini koyduğunu kaydetti. Katıldığı tekne turunda Mazılı'nın ürünlerinden satın alan Zehra Uzun ise kayıkla kekik satan kadını görünce şaşırdığını belirterek, "Kadın olarak gurur duydum. Kırsaldaki kadınların da birçok şeyi başardığını görmek mutluluk verici." dedi.

Etiketler : tekneli yazmacı teyze Zehra Uzun Antalya
Yağmurlu havada deniz keyfi

Yağmurlu havada deniz keyfi
Luna'nın kitabının geliri Masal'a

Luna'nın kitabının geliri Masal'a
Eurovision'da hakkımız yendi

Eurovision'da hakkımız yendi
Beşiktaş buluşması

Beşiktaş buluşması
Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması
‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı

‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı
En büyük değerim ailem

En büyük değerim ailem
Lüks test sürüşü

Lüks test sürüşü
Formunu pilatese borçlu

Formunu pilatese borçlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX