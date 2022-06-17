TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldı

Üsküdar'daki Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AA Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Özkır ve İsmail Çağlar ile kültür, sanat, sinema ve medya dünyasından pek çok isim katıldı.

Fatmanur Altun, tanıtım filmleri eşliğinde gerçekleştirdiği sunumda TÜRGEV'in çalışmaları ile GİF'in hikayesini ve hedeflerini anlattı.

Sunumun ardından AA muhabirine açıklama yapan Altun, projenin mekanlardan ibaret olmadığını ve gençlerin birbirleriyle bağ kurmaya ihtiyaç duydukları fikri üzerinden yola çıktıklarını belirterek "Gençleri bazen mekanlarda, bazen de etkinliklerde bir araya getirmek istiyoruz. Güzel İşler Fabrikası, onlara hem bir mekan sunacak hem de etkinliklerle onları bir araya getirecek." dedi.

İstenilen bilgiye kolayca ulaşabilen bir çağda gençlere bir şeyler öğretmekten çok onları sahada aktör olarak görmek istediklerine dikkati çeken Altun şunları kaydetti:

"Gençlere bir topluluk olma imkanı sunmak istiyoruz. Birbirlerini bulma imkanı sunmak istiyoruz. Yerelden hareket eden, ulusal çapta bir ağın parçası olsunlar ama bunu kendileri inşa etsinler istiyoruz. Yani küçük topluluklar oluştursunlar, o küçük topluluklar bir araya gelsin ve aslında gençler kendilerini bir muhitin parçası olarak bulsunlar."

"Gençlere fırsat vermek istiyoruz"

Fatmanur Altun, gençlerin modern hayatın keşmekeşi içerisinde yaşanan yabancılaşmaya bir cevap arayışı içinde olduğunu ifade ederek "Çünkü onların bunu yapabileceklerini biliyoruz. Eğer bir cevap verilecekse içinde yaşadığımız bu keşmekeşe, yine bu cevabın gençlerden geleceğini düşünüyoruz. Biz sadece onlara bir fırsat vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da 2, Ankara ve Şırnak'ta 1'er olmak üzere 4 adet GİF mekanının bulunduğu bilgisini veren Altun, "Buralarda atölyeler var, seminerler yapılıyor. Ders çalışma ortamları, kütüphaneler var. Gençler buraya geliyorlar ve istedikleri gibi vakit geçirebiliyorlar." dedi.

Altun, gençlerin ders çalışmak, kitap okumak ve kendilerini geliştirmek için mekanlara ihtiyaç duyduklarını, ev ortamlarının buna uygun olmadığını, kütüphanelerin de tıka basa dolu olduğunu ifade etti.

Farklı bir çalışma ile gençlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Biz de işte o ihtiyaçtan yola çıkarak gençlere bu mekanları sağlayacağız. Diyoruz ki buraları, bu toplulukları gençler inşa etsin, içlerini kendileri doldursunlar. Onların istediği arzu ettiği gibi birbirleriyle bağlansınlar ve büyük bir muhit oluşsun istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Güzel İşler Fabrikası" hakkında

TÜRGEV'in genç ve yetişkin öğrenciler için ücretsiz, erişilebilir, konforlu bir çalışma ortamı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği proje ile genç ve yetişkin öğrencilere ücretsiz, erişilebilir ve konforlu bir çalışma ortamı sunuluyor.

Şu anda GİF Ankara, GİF Safveti Paşa, GİF Vezneciler ve GİF Silopi olmak üzere 4 mekanı bulunan Güzel İşler Fabrikası, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için sağlıklı bir çalışma ortamı, temel kaynaklar ve eğitim desteği sunan fiziksel etüt ve etkinlik merkezleri olarak hizmet veriyor.

GİF ile Türkiye'nin her yanında öğrencilerin güvenle ve konforla faydalanabileceği ders çalışma ve etkinlik merkezleri oluşturmanın yanı sıra akademik, mesleki ya da kişisel çalışmaları için fiziksel ve donanımsal imkanlar sunmak hedefleniyor.