Tünelde feci son

Kaza, önceki gün saat 06.25 sıralarında İstanbul Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Kâğıthane istikametinde meydana geldi. 22 yaşındaki Buse Karabulut, sabah saatlerinde işyerine gitmek için 34 FM 2494 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletinin hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce trotuvara ardından da tünelin duvarına çarptı.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Karabulut, yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından yapılan inceleme sonucunda Buse Karabulut’un 6 ay önce “alkollü araç kullanmak” suçundan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Genç kızın cenazesi, otopsinin ardından dün sabah ailesine teslim edildi.

TABUTUNA GELİNLİK SERİLDİ

Buse Karabulut için Kağıthane Merkez mahallesindeki Havuzlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ailenin taziyeleri kabul etmesinin ardından helallik alınarak dua edilen genç kızın cenazesi, yakınları tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu. Tabutun üzerine serilen gelinlik ise yürekleri dağladı. Buse Karabulut’un cenazesi Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.