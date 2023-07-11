Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Nurten Ersiz'e ilk müdahale ilçe hastanesinde yapıldı. Kadının durumunun risk içermesi nedeniyle Tunceli'ye sevki için askeri helikopter istendi. Ersiz, ilçeden jandarmaya ait askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ersiz'in hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi.