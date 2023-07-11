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11 Temmuz 2023 Salı 17:12:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 17:12:00

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: IHA

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Nurten Ersiz'e ilk müdahale ilçe hastanesinde yapıldı. Kadının durumunun risk içermesi nedeniyle Tunceli'ye sevki için askeri helikopter istendi. Ersiz, ilçeden jandarmaya ait askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ersiz'in hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi.

Etiketler : Tunceli Çemişgezek helikopter kalp krizi Tunceli Devlet Hastanesi
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