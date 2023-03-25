VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kalın'dan F-16 açıklaması: Olmazsa alternatif üretiriz!
Bir haftada 2 bin 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı
Kanada, ülkesine kara sınırından giren sığınmacıları ABD'ye iade edecek
Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü
Katar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı
25 Mart 2023 Cumartesi 23:33:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 23:33:00

Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Pülümür ilçesindeki 1800 rakımlı Cankurtaran bölgesi de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler, Tunceli-Erzincan kara yolunda ilerlemekte zorlandı.

Karayolları 86. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yolda kar küreme çalışması yaptı.

TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLU TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun tırların geçişine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır trafiğine kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Tunceli Valilik kar yağışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX