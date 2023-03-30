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30 Mart 2023 Perşembe 00:21:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 00:21:00

Tunceli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İskender O'nun kullandığı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Şevder Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.

Etiketler : tuncel pülümür otomobil

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