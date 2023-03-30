Tunceli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İskender O'nun kullandığı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Şevder Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.
- Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürecek
- Tunceli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
- Amasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den Siirt'e "zirai don" uyarısı
- Antalya'da depremzedelerin bulunduğu araç şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
- Hasarlı binadan kopan beton parçası başına düşen kişi yaşamını yitirdi