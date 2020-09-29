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29 Eylül 2020 Salı 18:54:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 19:28:00

Tunceli Ovacık'ta 2 terörist 42 günlük takip sonrası SİHA ile öldürüldü

Kaynak: AA

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Tunceli Ovacık'ta 8 Eylül'de biri 10 milyonluk kırmızı listede diğeri 500 bin liralık gri listede 2 teröristin öldürüldüğü o operasyonun detaylarına ulaşıldı. 42 gün süren takip sonunda SİHA'yla etkisiz hale getirilen teröristlerden Fadime Çakıl'ın kardeşinin de 2 yıl önce aynı bölgede öldürüldüğü belirtildi.

Tunceli'de sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında JÖH timleri İHA ve SİHA desteğiyle 2 TKP/ML TİKKO terör örgütü mensubunu adım adım takip etti.

42 gün süren takip sonunda TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Dersim Eyaleti (Tunceli) sorumlusu olan terörden arananlar listesinde 10 milyon liralık kırmızı kategoride yer alan 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem ve 500 bin lira ödülle gri kategoride yer alan 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl 8 Eylül'de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. O operasyonun detaylarına ulaşıldı.

OPERASYONDAN DETAYLAR

İstihbarat birimleri Ovacık kırsalında Turuncu listede aranan Şerzan kod adlı TKP/ML TİKKO örgüt üyesi Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında biri kadın iki teröristin peş peşe telsizden (Şerzanlar ölümsüzdür) diyerek konuşmasını tespit etti. Teknik takibini sürdüren istihbarat birimleri telsizde konuşan teröristlerin Erol Volkan İldem (38) ve Fadime Çakıl(24) olduğunu belirledi.

Telsiz kestirme sinyalinin Ovacık kırsalında olduğunun tespit edilmesiyle bölgenin dijital haritası üzerinden teröristlerin muhtemel bulunabilecekleri bölgeler belirlendi. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri operasyona çıktı. 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında, timler ayak izleri ve anlık istihbaratla çemberi daraltarak 7 eylül günü teröristlerin Ovacık'ın Büyükköy ve Arslandoğmuş köyü bölgesi kırsalında olduğunu belirledi. İHA'ların havadan destek verdiği operasyonda 8 Eylül günü akşam saatlerinde teröristlerle temas sağlandı. Saatler 23.45'i gösterdiğinde SİHA'nın nokta atışıyla iki terörist 42 gün süren takip sonunda etkisiz hale getirildi.

KARDEŞİ DE AYNI BÖLGEDE ÖLDÜRÜLDÜ

Tuncelili olan teröristlerden 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl'ın kardeşi olan ve aynı örgütün üyesi Haydar kod adlı Zeynel Çakıl'ın (20) da 6 Ağustos 2018 de Ovacık İlçesi Mercan vadisinde 3 teröristle birlikte etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

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