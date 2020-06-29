TÜBİTAK'a 15 personel alınacak
Kaynak: AA
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 15 yeni personel istihdam edilecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 15 yeni personel istihdam edilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığına personel alımı yapılacak.
Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında Ankara'da görevlendirilecek.
Başvurular 20 Temmuz'da sona erecek. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.
İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
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