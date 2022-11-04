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04 Kasım 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 16:00:00

Tribün aşığı taraftar dede

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80 yaşındaki taraftar gönül verdiği ilçesinin takımının peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

80 yaşındaki taraftar gönül verdiği ilçesinin takımının peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Nuri Yeğin, Kelkit Belediyespor yeşil beyazlı ekibin maçlarını 60 yıldır bir an olsun kaçırmadan izliyor. Her deplasmana giden Yeğin, geçmişte Kelkit Belediyespor'un maçlarını oynadığı stadın yanında satılığa çıktığını duyduğu bir evi sırf maçları daha kolay izleyebilmek için satın aldı.

1954 Kelkit Belediyespor'un maçı olduğunda arkadaşlarıyla anlaşarak deplasmanlara gittiğini belirten Yeğin, bazı zamanlarda da takım otobüsünde şarkılar söyleyerek futbolculara moral verdiğini dile getirdi. 4 çocuk ve 8 toruna sahip olan Yeğin

"Kelkit Belediyespor gol atınca 1-2 yaş gençleşiyorum" diye konuşuyor.

Etiketler : Tribün aşığı taraftar dede 80 yaşında Nuri Yeğin Kelkit Belediyespor
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