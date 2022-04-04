Trende okuma saati

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04 Nisan 2022 Pazartesi 15:14:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 15:18:00

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Kütüphane Haftası kapsamında Malatya'dan hareket eden Fırat Ekspresi'nde kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kütüphane Haftası kapsamında Malatya'dan hareket eden Fırat Ekspresi'nde kitap okuma etkinliği düzenledi. İlçe merkezinde Fırat Ekspresi trenine binen öğrenci, öğretmen ve veliler, kitap okuyarak 30 kilometre gittikten sonra Kapıdere İstasyonu'nda indi.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, trende yaptığı konuşmada, öğrencilerin çoğunun ilk kez trene bindiğini ve yolculuk sırasında kitap okumaktan çok keyif aldıklarını belirtti. Trende bulunan yolculara, kitap okumanın faydalarını anlatan broşür ve kitap dağıtıldı.

Etiketler : Kütüphane Haftası Kapıdere İstasyonu Malatya
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