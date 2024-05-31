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31 Mayıs 2024 Cuma 16:32:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 16:32:00

Trend oldu! Çamaşır makinesine 1 tane atın, sonuca şaşıracaksınız

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Evinizde evcil hayvanınız varsa eğer tüm kıyafetlerinizde ve eşyalarınızda minik tüyler görmeye hazırlı olun. Tüm evcil hayvan sahiplerinin ortak problemi tüy sorununa pratik bir çözüm bulduk. İşte yeni trend tüy sorununu ortadan kaldıran çözüm…

Evcil hayvanların sahiplerinin en büyük problemi tüy sorunu... Kıyafetlerinizi tüy probleminden arındırmak için yıkadıktan sonra kurutma makinesine atmanız gerekir. Ancak kurutma makinesi her zaman tüy konusunda size yardımcı olmayabilir. İnatçı tüyler hala kıyafetlerinizde kalmaya devam edecektir. Biz sizin için araştırdık bulduk. İşte yeni trend poşet yöntemi...

TREND POŞET YÖNTEMİ

Kurutma makinesi olmayanlar için basit bir yöntem bulunuyor. Çamaşırlarınızı normal ayarda yıkamadan önce makinenin içine bir adet poşet ekleyin. Koyduğunuz poşet sayesinde kıyafetleriniz makineden çıktığında hem temiz hem de tüylerden arışmış olacak.

DİKKAT DİKKAT!

Ayrıyeten poşet koyma yöntemi, katı ve yabancı cisimleri kendisine çekerek kıyafetlerin arınmasını sağlayacak. Bu yöntem ile statik elektrikten kurtulmuş olacaksınız ayrıca da çamaşır makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir husus var. Poşet plastik olduğundan dolayı yüksek sıcaklığa dayanamaz. Bu sebeple ideal sıcaklık 40 C'dir.

Etiketler : evcilhayvan sorunÇözümü çamaşır makinesi evcil hayvan tüyü tüy poşet
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