Trend oldu!

Evcil hayvanların sahiplerinin en büyük problemi tüy sorunu... Kıyafetlerinizi tüy probleminden arındırmak için yıkadıktan sonra kurutma makinesine atmanız gerekir. Ancak kurutma makinesi her zaman tüy konusunda size yardımcı olmayabilir. İnatçı tüyler hala kıyafetlerinizde kalmaya devam edecektir. Biz sizin için araştırdık bulduk. İşte yeni trend poşet yöntemi...

TREND POŞET YÖNTEMİ

Kurutma makinesi olmayanlar için basit bir yöntem bulunuyor. Çamaşırlarınızı normal ayarda yıkamadan önce makinenin içine bir adet poşet ekleyin. Koyduğunuz poşet sayesinde kıyafetleriniz makineden çıktığında hem temiz hem de tüylerden arışmış olacak.

DİKKAT DİKKAT!

Ayrıyeten poşet koyma yöntemi, katı ve yabancı cisimleri kendisine çekerek kıyafetlerin arınmasını sağlayacak. Bu yöntem ile statik elektrikten kurtulmuş olacaksınız ayrıca da çamaşır makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir husus var. Poşet plastik olduğundan dolayı yüksek sıcaklığa dayanamaz. Bu sebeple ideal sıcaklık 40 C'dir.