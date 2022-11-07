Tramvay yoluna giren cip seferlerin aksamasına neden oldu
Kaynak: AA
Galata Köprüsü'ndeki tramvay yoluna giren cip, T1 Kabataş-Bağcılar seferlerinin aksamasına neden oldu.
Seyir halindeki cip sürücüsü, Karaköy'den Eminönü'ne geçişte araçlara kapalı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı yoluna girdi. Bir süre ilerleyen cip, daha sonra durarak yolda kaldı.
Cipin tramvay yolunda kalmasından dolayı tramvay seferleri aksadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cipi tramvay yolundan kaldırmak için çekici çağırdı.
Cipin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla tramvay seferleri normale döndü.
Polis olayla ilgili sürücü hakkında tutanak tuttu.
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