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28 Mayıs 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 16:30:00

Traktörlü paket servis

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Karabük'te pide salonu işleten aile, baba yadigarı traktörle paket servisi yapıyor. Soğuksu Mahallesi'nde siparişleri müşterilerine babasından kalan 1979 model traktörle ulaştıran 44 yaşındaki Turgut Ekinci, yaklaşık 1 yıl önce pide salonu açtı.

"Babasından kalan traktörle de paket servis hizmeti vermeye başladı. Ekinci, müşterilerin sipariş verirken "Traktörlü pide salonu orası mı?" diye sorduğunu aktararak, "Bu ilgiyi devam ettirmek için servisimizi traktörle yapıyoruz. Baba yadigarı traktörümün devamlı gözümün önünde kalmasını istedim. Traktörün manevi değeri var" diye konuştu. Babasıyla paket servisi yapan 18 yaşındaki Mustafa Can Ekinci de siparişi traktörle götürünce müşterilerin şaşırdığını kaydetti. Traktörün müşterilerin dikkatini çektiğini anlatan Ekinci, "Müşteriler önce şaşırıyor. Normalde motosiklet bekliyorlar. Kornaya basıp 'Siparişiniz geldi.' deyince şaşırıyorlar" ifadesini kullandı.

Etiketler : karabük pide traktör servis
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