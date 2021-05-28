Traktörlü paket servis

"Babasından kalan traktörle de paket servis hizmeti vermeye başladı. Ekinci, müşterilerin sipariş verirken "Traktörlü pide salonu orası mı?" diye sorduğunu aktararak, "Bu ilgiyi devam ettirmek için servisimizi traktörle yapıyoruz. Baba yadigarı traktörümün devamlı gözümün önünde kalmasını istedim. Traktörün manevi değeri var" diye konuştu. Babasıyla paket servisi yapan 18 yaşındaki Mustafa Can Ekinci de siparişi traktörle götürünce müşterilerin şaşırdığını kaydetti. Traktörün müşterilerin dikkatini çektiğini anlatan Ekinci, "Müşteriler önce şaşırıyor. Normalde motosiklet bekliyorlar. Kornaya basıp 'Siparişiniz geldi.' deyince şaşırıyorlar" ifadesini kullandı.

