VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İİT, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları görüşecek
İsrail'de muhalefetten müzakereler için "reformu askıya alma" şartı
Rusya'da şiddetli fırtına nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti
Tapu ve Kadastro'dan hazineye 27,4 milyar liralık katkı sağlandı
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım işlemi sürüyor
Azerbaycan'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi
30 Temmuz 2023 Pazar 16:50:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 16:50:00

Traktör şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Geyve'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tarlada çalışmak üzere yola çıkan Ahmet Uysal idaresindeki 54 ABP 012 plakalı traktör, Sarıgazi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik yükseklikten şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Y.T. ise ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Etiketler : traktör traktör devrilme sakarya
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX