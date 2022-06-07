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07 Haziran 2022 Salı 18:44:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 18:44:00

Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye hapis cezası

Kaynak: AA

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Ümraniye'de trafikte makas atarken çarptığı araçtaki ailenin yaralanmasına neden olan sanığa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sürücünün ehliyetine de 1,5 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Ümraniye'de 20 Eylül 2020'de, Ozan Özdemir idaresindeki araç, TEM otoyolu Şile yolunda seyir halindeyken, Hüseyin Sinan, eşi Özlem ve oğlu Çınar'ın içinde bulunduğu araca çarptı.

Özdemir'in aracıyla makas atması sonucu meydana geldiği ileri sürülen kazada yaralanan Sinan ailesinin şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, müştekilerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

"TAKSİRLE YARALAMA" SUÇUNDAN HAPİS CEZASI İSTENDİ

Trafik kazası tespit tutanağına yer verilen iddianamede, sanık Özdemir'in kusurlu olduğu belirtildi. Tarafların uzlaşmadığı vurgulanan iddianamede, sanığın "taksirle yaralama" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yapan sanık Özdemir, aracıyla sol şeritten ilerlerken, sağ şeride geçmek istediğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, kazada kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Özdemir, hızının ise ortalama 80-90 kilometre olduğunu belirterek, beraatını istedi.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten müşteki Hüseyin Sinan ise kazanın etkisiyle başını direksiyona çarptığını ve yüzünde morarmalar oluştuğunu söyledi.

Olayda başından yaralandığını belirten Özlem Sinan da oğlunun da bu kazada yaralandığını aktardı.

MAHKEME SÜRÜCÜYÜ 2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ozan Özdemir'i "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği gerekçesiyle cezasını 2 yıl 8 aya çıkaran mahkeme, Özdemir'in ehliyetinin ise cezanın infazının tamamlanmasının ardından 1,5 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

Etiketler : Trafik kazası Ümraniye trafikte makas
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