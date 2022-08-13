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13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:06:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:06:00

Trafik cezasından kaçan şoför yakalanınca aracını yaktı

Kaynak: TRT Haber

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Peru'dan akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Lima'da bir otobüs sürücüsü trafik cezasından kaçmaya çalıştı. Polisle yaşanan uzun kovalamaca sonrası yakalanınca, otobüsünü ateşe verdi.

Peru'nun başkenti Lima'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü trafiği birbirine kattı.

Aracın önüne geçen polisleri hiçe saydı, bazen kaldırıma çıktı bazen ters manevralar yaptı.

Bu sırada otobüsteki yolcuların da deyim yerindeyse kılı kıpırdamadı.

Trafik cezası ödememek için kaçmaya çalışan sürücü sonunda yakalandı.

Otobüs durdurulduktan sonra olay yerine çekici çağrıldı.

Şoför ise aracının çekilmesi karşısında akıllara durgunluk veren bir şey yaptı. Polislerin gözü önünde otobüsünü ateşe verdi.

Alevlere teslim olan otobüs küle döndü. Neyse ki yaşanan olayda kimseye zarar gelmedi.

Etiketler : Peru Şoför Otobüs
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