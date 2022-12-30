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Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
30 Aralık 2022 Cuma 21:35:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 21:35:00

Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Etiketler : Operasyon Trabzon DEAŞ
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