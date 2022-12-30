Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.