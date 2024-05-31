Trabzon'da Teksas kasabası
Çocukken izlediği kovboy filmlerinden esinlendi, Trabzon'a Teksas kasabası kurdu.
Trabzon'da 25 yıllık sağlık sektörü çalışanı Funda Alpak, çocukken izlediği western filmlerindeki kovboy kasabalarından esinlenerek hayali olan işletmeyi kurdu.
Yalıncak Mahallesi'ndeki Funda'nın Teksas Kasabası'nı görenler büyük şaşkınlık yaşarken, tesisi gezen ziyaretçiler kendilerini bir kovboy kasabasında hissediyor.
İşletme çalışanlarının da kovboy filmlerine uygun şekilde giyindiği işletmede 'Bank', 'Old Town Salon', 'Post Office', 'Market' ve 'Sherıff Jaıl' isimlerinden oluşan ahşap yapılar inşa edildi.
Yapımı yaklaşık 10 ay süren işletmesinin ismini de 'Funda'nın Teksas Kasabası' olarak koyan Alpak, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.