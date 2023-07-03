VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Günlük 240 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 35 yaşında
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
İzmir'de ormana sıçrayan yangınına müdahale ediliyor
Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
Yetim Vakfı Kurban Bayramı'nda 20 ülkeye hisse dağıttı! Kardeş coğrafyalarda 413 bin 769 gülücük
Papa Franciscus'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00:00

Trabzon'da taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Trabzon'un Sürmene ilçesinde cesedi dere kenarında bulunan taksicinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı.

Taksi şoförü Hüseyin A'yı, 30 Haziran Cuma günü Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulan jandarma ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, M.K.'yi sabaha karşı Sürmene ilçesinde gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran Cuma günü, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuş, yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin A. olduğu belirlenmişti.

Hüseyin A.'ya ait araç da camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuştu.

Etiketler : trabzon taksi şoförü şüpheli
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Nişanladılar

Nişanladılar
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX