Trabzon'da taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Trabzon'un Sürmene ilçesinde cesedi dere kenarında bulunan taksicinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı.
Taksi şoförü Hüseyin A'yı, 30 Haziran Cuma günü Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulan jandarma ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.
Jandarma ekipleri, M.K.'yi sabaha karşı Sürmene ilçesinde gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran Cuma günü, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuş, yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin A. olduğu belirlenmişti.
Hüseyin A.'ya ait araç da camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuştu.
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