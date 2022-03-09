09 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00
Torununun torununun çocuğunu gördü!
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde asıl yaşının 118 olduğu öne sürülen Geboş Temtek (98) torununun torununun çocuğunu gördü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde asıl yaşının 118 olduğu öne sürülen Geboş Temtek (98) torununun torununun çocuğunu gördü. Temtek'in 8 çocuğundan 49 torunu, 135 torununun çocuğu, 16 torunun torunu, 4 de torununun torununun çocuğu bulunuyor.
6 kuşağın buluştuğu Temtek ailesinin toplamda 212 ferdi bulunuyor.