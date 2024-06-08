VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ders çalışırken müzik dinlenir mi?
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
08 Haziran 2024 Cumartesi 16:57:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 16:57:00

Torunlarıyla beraber YKS'ye girdi

ABONE OL

Bursa'da 70 yaşındaki Necmettin Özkan, YKS'ye girerek ter döktü.

Necmettin Özkan, YKS sınavına Bursa'nın İnegöl ilçesi Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi'nde girdi. Sınav çıkışında açıklama yapan Özkan, "Benim torunlar lise mezunu. Bu sene sınava girecekler. Bende kendimi bir yoklayayım istedim. Sınav soruları bizim zamanımızdaki gibi değil. Torunları teşvik etmek amacıyla girdim." dedi.

BU İKİNCİ SINAVIM

Torunlarıyla arasındaki diyaloğu aktaran Özkan, "Hatta torun benden fazla puan alırsan ne olacak diye sordu. Dedim sakin ol, moralini bozma. Biz iyi talebelerdik zamanında. İnşallah güzel bir şey olur. Gaye okumak değil de, kendimizi bir deneme. Çocuklara güzel bir örnek olmak. Gençken üniversite sınavına girmiştim. Bu ikinci sınavım." dedi.

"KAZANIRSAM VETERİNERLİK BÖLÜMÜNÜ SEÇERİM"

Torununun başarılı olmasını istediğini belirten Özkan, "Yaş oldu 70 ama iş bitmemiş. Torunum 4-5 aydır sokağa çıkmadan sınava çalıştı. İnşallah başarılı olur. Sınavı kazanırsam kasap olduğum için veterinerlik bölümünü seçeriz."

Etiketler : Bursa YKS Torun Necmettin Özkan
Burcu Kara ameliyat oldu

Burcu Kara ameliyat oldu
İndirimleri takip ediyormuş

İndirimleri takip ediyormuş
"Sevilmek güzel şey"

"Sevilmek güzel şey"
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması
Görkem'in sonu Bihter gibi olacak

Görkem'in sonu Bihter gibi olacak
ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu
Fatma Karanfil vefat etti

Fatma Karanfil vefat etti
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX