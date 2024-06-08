Torunlarıyla beraber YKS'ye girdi

Necmettin Özkan, YKS sınavına Bursa'nın İnegöl ilçesi Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi'nde girdi. Sınav çıkışında açıklama yapan Özkan, "Benim torunlar lise mezunu. Bu sene sınava girecekler. Bende kendimi bir yoklayayım istedim. Sınav soruları bizim zamanımızdaki gibi değil. Torunları teşvik etmek amacıyla girdim." dedi.

BU İKİNCİ SINAVIM

Torunlarıyla arasındaki diyaloğu aktaran Özkan, "Hatta torun benden fazla puan alırsan ne olacak diye sordu. Dedim sakin ol, moralini bozma. Biz iyi talebelerdik zamanında. İnşallah güzel bir şey olur. Gaye okumak değil de, kendimizi bir deneme. Çocuklara güzel bir örnek olmak. Gençken üniversite sınavına girmiştim. Bu ikinci sınavım." dedi.

"KAZANIRSAM VETERİNERLİK BÖLÜMÜNÜ SEÇERİM"

Torununun başarılı olmasını istediğini belirten Özkan, "Yaş oldu 70 ama iş bitmemiş. Torunum 4-5 aydır sokağa çıkmadan sınava çalıştı. İnşallah başarılı olur. Sınavı kazanırsam kasap olduğum için veterinerlik bölümünü seçeriz."