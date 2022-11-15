Torunları için kursa başladı! 70'inde bilgisayar öğreniyor
Üç çocuk, 7 torun sahibi 70 yaşındaki Ali İhsan Çınarsoy, torunlarından etkilenip bilgisayar kursuna başladı. Çınarsoy, "Torunlarımla daha fazla vakit geçirebilirim, onlarla bilgisayarda oyun oynayabilirim” dedi.
KURSLARA DÜZENLİ DEVAM EDİYOR
Konya'da yaşayan 70 yaşındaki Ali İhsan Çınarsoy, torunlarının bilgisayar ve teknolojik ürünlerle ilgilenmesinden etkilenip Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'ndaki (KOMEK) bilgisayar kursunda eğitim almaya karar verdi. İlerleyen yaşına rağmen bilgisayar kullanmayı kafasına koyan Çınarsoy, eylülde başladığı kursta derslerine düzenli devam ediyor.
'DÜNYADAN HABERDAR OLMAK İSTİYORUM'
Bilgisayar kullanmayı öğrendikten sonra yeni bilgiye internet aracılığıyla daha kolay ulaşacağını dile getiren Çınarsoy, "Torunlarım, çocuklarım tablet, bilgisayar kullanıyor. Her şeyden haberleri var. Ben de bilgisayardan bazı bilgileri alıp dünyadan haberdar olmak için öğrenmek istiyorum. O yönden merak sardım, öğrenmeye niyet ettim, öğrenmeye çalışıyorum" dedi.
TORUNLARIMLA DAHA ÇOK EĞLENEBİLİRİM
Ali İhsan Çınarsoy, bilgisayar öğrenince torunlarıyla birlikte daha çok eğlenebileceklerini belirterek "Torunlarımla daha fazla vakit geçirebilirim, onlarla bilgisayarda oyun oynayabilirim. Şimdi radyo ve televizyonun yanında haber almak için internet de var. Bunu kullanabilirsem inşallah mutlu olacağım" diye konuştu.
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