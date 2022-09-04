Toroslar'ın yörük kızı akademisyen olacak

KEÇİ VE KOYUNLARIYLA MUTLU

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan 23 yaşındaki yörük kızı Elif, aynı bölümün Türk-İslam Sanatları alanında yüksek lisansa başladı. Gülnar İlçesi'nin 1200 rakımındaki Kayrak Mahallesi'ne kurdukları Yörük çadırında yaşayan genç kız, hayvancılık yapan ailesine de destek oluyor. Elif, sabahın ilk ışıklarıyla gözünü açtığı çadırda annesine işlerinde yardım ettikten sonra keçi ve koyunları otlatmak için dağları, tepeleri arşınlıyor.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Yüksek lisans bitirme tezini çadırına taşıdığı kitaplar ve ders notlarıyla hazırlamaya çalışan Yörük kızı, boş zamanlarında çektiği videoları da sosyal medyada paylaşarak kültürünü tanıtmaya çalışıyor. Tüm yılı ailesiyle yaylalarda geçirdiklerini söyleyen Elif "Sırf param veya mesleğim olsun diye değil kültürümü dünyadaki insanlara anlatmak için yola çıktım" dedi. Elif, doğayla iç içe yaşamanın kendisine huzur ve mutluluk getirdiğini, dünyayı gezme hayalini bir gün gerçekleştireceğine inandığını anlattı.

