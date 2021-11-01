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01 Kasım 2021 Pazartesi 11:24:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 11:24:00

Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali başladı

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Türkiye'de ilk kez yapılan 1. Patates festivali Niğde'de start aldı. Marka kent Niğde Projesi kapsamında Niğde'de yapılması planlanan Patates Festivali başladı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Protokol ve çok sayıda vatandaşın katıldığı patates festivali açılışı, kurdele kesilmesi, halk oyunları ve yarışmalarla devam etti.

Festivalin açılışında konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Niğdelilerin festivale sahip çıkmasını istedi.

Kamu eliyle yapılan etkinlikler, halktan destek bulmayınca sürekliliğini kaybettiğini, bu nedenle tüm Niğde'nin ve il dışında ikamet eden Niğdelilerin festivale sahip çıkmaların büyük önem arz ettiğini söyledi.

Vali Şimşek konuşmalarının devamında; "Niğde'mizin simge değerlerinden birisi, üretimde de Türkiye birincisi patatesin öneminin ortaya çıkarılmasının yanında Niğde'nin tanınırlığını artırmak, başta turizm olmak üzere, ilin ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Binlerce yıldır farklı kültürlerle yoğrulmuş, yüzlerce medeniyetin izlerini ilk günkü gibi muhafaza etmiş ilimiz Niğde'nin ülkemizde ve tüm dünyada tanınırlığını artırmak ve bu doğrultuda ilimize yerli ve yabancı ziyaretçileri çekmek üzere 2017 yılında "Marka Kent Niğde" projesini hayata geçirmiştik.

Uzun soluklu bu süre zarfında Ketençimen Kayak Merkezi, Çiftehan Çevre Düzenlemesi, Yeşilburç Turizm Köyü, Lavanta bahçeleri, Kent Müzesi, Kalenin kentsel dönüşümü gibi çeşitli çalışmalar başlattık ve görüyoruz ki; projemiz, emin adımlarla ilerlerken beraberinde de olumlu sonuçları doğuruyor.

Tabi bu çalışmalar projenin sadece bir ayağını oluşturuyor. Bu kadar tarım çeşitliliğinin olduğu bir şehirde sadece tarihi ve doğal güzellikleri ön plana çıkarmak tanıtımda eksik kalmış olur. Bu nedenle tüm bunların yanında farklı etkinliklerle de Niğde'nin tarımda da Marka olduğunu hatırlatmak ve adını gündemde tutmak gerekiyor.

Unutmayacağımız en önemli konu her etkinlik ilimizin tanıtımına önemli bir katkı sunacaktır.

Bizler bundan yola çıkarak Marka Kent Niğde Projesini hayata geçirdiğimizde bir karar daha almıştık. Her ay bir festival düzenleyerek 12 ay 12 festival dedik. Maalesef pandemi nedeni ile bunu bir süre ertelemek mecburiyetinde kalmıştık.

İşte bugün aldığımız kararı uygulama zamanının geldiği düşüncesi ile startı yine adı Niğde 'siz anılmayan Niğde'nin markası olan Niğde patatesinin festivalini düzenleyerek vermiş oluyoruz.

Dünyanın en önemli besin kaynaklarından birisi olan patates, ülkemizde de en fazla üretilen ve tüketilen besinlerin başında gelmektedir. Ülkemizde %13'lük üretimle Türkiye 1.'si ise Niğde'dir.

Böylesine önemli bir değeri tanıtmamız gerekiyor. Tanıtım yaparken de ilk önceliğimiz marka değerimizi arttırıp marka kent olma yolunda hızla ilerlemektir.

Bu festivale vatandaşlarımızın, özellikle de Niğde'de yaşayan ve farklı illerde ikamet Niğdelilerin sahip çıkması çok önemli.

Bizler elimizden gelen desteği veriyoruz. ancak Kamu eliyle yapılan işler desteklenmedikçe bir yere kadar ilerler. Bizler öncülük etsek te halkın desteği ile bu tür etkinliklerden daha fazla verim elde edileceğini düşünüyorum. Bu nedenle festivalin geleceği için vatandaşlarımızın sahip çıkması oldukça önem taşıyor.

Niğdeli esnaf ve üreticimizin de bu festivale destek olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açılış töreninin ardından iki gün boyunca devam edecek festival, yarışmalar, patates hasadı ve konserlerle devam edecek.

Etiketler : Niğde Valisi Yılmaz Şimşek NİĞDE Niğde Patates Festivali
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