Toprak Dede ekmişti: Sabır çiçeği 40 yıl sonra açtı

Yalova'daki Karaca Arboretumu'na TEMA Vakfı kurucusu merhum Hayrettin Karaca tarafından dikilen ve 'sabır çiçeği' olarak da bilinen agave 40 yıl sonra açtı. 5 metre boyu ile adeta bir ağaca düşen agave görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi.

