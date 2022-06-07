07 Haziran 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 15:30:00
Toprak Dede ekmişti: Sabır çiçeği 40 yıl sonra açtı
Yalova'daki Karaca Arboretumu'na TEMA Vakfı kurucusu merhum Hayrettin Karaca tarafından dikilen ve 'sabır çiçeği' olarak da bilinen agave 40 yıl sonra açtı.
Yalova'daki Karaca Arboretumu'na TEMA Vakfı kurucusu merhum Hayrettin Karaca tarafından dikilen ve 'sabır çiçeği' olarak da bilinen agave 40 yıl sonra açtı. 5 metre boyu ile adeta bir ağaca düşen agave görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi.