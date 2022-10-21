Toprak damda masal günü

ŞEHRİN EN UZAK NOKTASINA GİTTİLER



Diyarbakır'da görev yapan sınıf öğretmeni Nursel Gündüzalp Gülsever "Masalcı Nine", fen bilgisi öğretmeni Recep Gün "Muciddin" karakteriyle, müzik öğretmeni Hakan Özkoçak da kanunuyla köyleri geziyor. Çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek ve bilimi sevdirmek amacıyla "Kitap Diyarbakır Projesi" kapsamında yollara düşen öğretmenlerin önceki gün durağı şehrin en uzak ilçelerinden Çüngüş'ün Akbaşak köyü oldu.

MANZARAYI GÖRÜNCE MUTLU OLDULAR



Çüngüş'ün virajlı yollarını aşan üç öğretmen, köyde sıralı halde yamaçlara kurulu taş evlerin toprak damlarında çocuklarla buluştu. Masalların anlatıldığı, deneylerin yapıldığı etkinliğin ardından çeşitli oyunlar oynandı, şarkılar söylendi ve onlara çeşitli hediyeler verildi. Öğretmenler, "Yollar uçurum, sapa ve virajlıydı, korkmadık değil. Köye gelip manzarayı gördüğümüzde içimizi inanılmaz bir mutluluk kapladı" dedi.

BİR AYDA 16 KÖYE GİTTİLER



Proje Koordinatörü de olan Nursel Gündüzalp Gülsever projenin yaklaşık 1 ay önce başladığını söyledi. Bu kapsamda 8 ilçeye bağlı 16 köy okulunda etkinlik yaptıklarını bildiren Gülsever, yıl sonuna kadar da tüm köy okullarına gitmeyi hedeflediklerini belirtti.