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06 Eylül 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 16:00:00

Toprağından kopamadı

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Mardin'den Almanya'ya göç eden Süryani bir ailenin kızı olan rahibe Hatune Doğan, bugüne kadar 14 dil öğrenip, 22 kitap yazdı. Yıllar sonra Midyat'a dönen 52 yaşındaki rahibe ana vatanında tarımla uğraşıyor.

Mardin'den Almanya'ya göç eden Süryani bir ailenin kızı olan rahibe Hatune Doğan, bugüne kadar 14 dil öğrenip, 22 kitap yazdı. Yıllar sonra Midyat'a dönen 52 yaşındaki rahibe ana vatanında tarımla uğraşıyor.

40'TAN FAZLA ÜLKEYİ GEZDİ

Mardin Midyat'ın İzbırak Mahallesi'nde doğan Hatune Doğan, 1985'te 15 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya göç etti. Burada, Mainz Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde diyakozluk bölümünü bitiren Hatune, birçok yardım faaliyetiyle 40'tan fazla ülkeyi gezdi. Yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım eden Hatune Doğan, Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Almanca'nın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Arapça, Latince ve Afrika dilleri gibi toplam 14 dil öğrendi.

FISTIK VE ÜZÜM YETİŞTİRİYOR

Süryanice ve Almanca 22 kitap yazan genç kadın insani yardım faaliyetlerinden dolayı Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere Avrupa ülkelerindeki birçok kurumdan da ödül verildi. Dolu dolu geçen hayatına rağmen 15 yaşında ayrıldığı köyüne özlemi dinmeyen Hatune, geçen yıl her şeyi bırakıp memleketi Midyat'a geri döndü. Köyde yeni bir ev inşa etti, bahçede yetişen sumakları toplayıp kuruttu. Şimdi de, 40 bin metrekarelik alanda fıstık ve üzüm yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Etiketler : Toprağından kopamadı Hatune Midyat Hatune Doğan
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