Toplumda Kadir Şeker sendromu!

Yozgat'ta 11 Mayıs'ta bir benzin istasyonun marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski sevgilisi Şevket Türksoy ile karşılaştı. İkili arasında tartışma yaşandı. Türksoy, tekme tokat dövdüğü kadının boğazına bıçak dayadı.

YARDIMINA POLİS YETİŞTİ

Kamera kayıtlarından Aysel D.'nin 2 dakika boyunca şiddete maruz kaldığı, market görevlileriyle müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Şans eseri olay yerinden geçen polisler, saldırganı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen maganda, mahkemece tutuklandı.

Saldırgan, genç kadını döverken, markettekilerin yaşananlara tepkisiz kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

'SONUMUZ KADİR GİBİ OLUR' ENDİŞESİ

Konya'da geçen yıl sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı. Olay sonrası ifadesini değiştirerek, "Dayak da bıçaklamayı gerektirecek bir durum da yoktu" diyerek toplumun tepkisini çeken Dırla ise bir süre sonra uyuşturucuyla yakalanınca tutuklanmıştı.

DUYARSIZLIK VE KORKU ÖRNEĞİ

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli: "Toplu halde müdahale edilebilirdi. Bu bir insanlık görevidir. Kadir Şeker olayı ülke çapında duyuldu. İnsanlar başlarına bir şey gelecek korkusuyla çekinmiş olabilirler. Tam bir duyarsızlık örneği sergilenmiş."

'POLİS GELİYOR' DİYE BAĞIRMAK BİLE KURTARIR

Uzman Psikolog Alanur Özalp: "Duyarsızlığın sebepleri kadınla koca arasına girilmemesi gerektiği düşüncesinden pandemi döneminde yaşanan ölüm korkusuna kadar uzanmakta. Benim bu durumda şiddet gören kadınlara ve olaya şahit olanlara önerim 'Polis geliyor' diye bağırmak ve polisi aramak."