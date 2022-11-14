Topladığı ekmek artıklarıyla hayvanları besleyen temizlik işçisi israfı önlemeye çalışıyor

Alaplı Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Turgay Ertürk (43), süpürgesi ve küreğiyle her gün cadde ve sokakları temizliyor.

Çöplere atılan gıda atıklarına çok üzülen Ertürk, israfın önüne geçmek amacıyla çok sevdiği can dostları için temizlik işinin yanında 10 yıldır ekmek artığı topluyor.

Biriktirdiği artıklarla kedi, köpek ve güvercinleri besleyen Ertürk, daha sonra temizlik mesaisine devam ediyor.

"SOKAK HAYVANLARINI AÇ BIRAKMAMAYA ÇALIŞIYORUM"



Evli ve iki çocuk babası Turgay Ertürk, özellikle çöpe atılan ekmeklere çok üzüldüğünü söyledi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren çöp kutularının kenarına bırakılan ekmekleri toplamaya başladığını anlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Elimden geldiği kadar güvercinleri ve diğer sokak hayvanlarını aç bırakmamaya çalışıyorum. Bazen benim aldığımı bildikleri için vatandaşlar ekmek artıklarını poşetlere koyup çöp konteynerlerinin kenarına koyuyorlar. Ekmek artıklarını alıp parka gidiyorum, güvercinler hemen toplanıyor. Bazen sokak köpekleri ve kediler de geliyor. Onları besledikten sonra tekrar işimin başına dönüyorum."

Vatandaşlara israf konusunda çağrıda bulunan Ertürk, "Ekmeği ziyan etmeyelim. Sokak hayvanlarına bakmayı da ihmal etmeyelim." dedi.