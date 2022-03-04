04 Mart 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 17:00:00
Tonton hiçbir dersi kaçırmıyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Tonton" adlı sokak kedisi, okulun ayrılmaz parçası haline geldi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Tonton" adlı sokak kedisi, okulun ayrılmaz parçası haline geldi. Baharözü Köyü Ortaokulu'nun maskotu olan Tonton her derse giriyor, teneffüslerde çocuklarla oyunlar oynuyor.