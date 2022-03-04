Tonton hiçbir dersi kaçırmıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Tonton" adlı sokak kedisi, okulun ayrılmaz parçası haline geldi. Baharözü Köyü Ortaokulu'nun maskotu olan Tonton her derse giriyor, teneffüslerde çocuklarla oyunlar oynuyor.

