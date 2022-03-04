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Tonton hiçbir dersi kaçırmıyor
04 Mart 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 17:00:00

Tonton hiçbir dersi kaçırmıyor

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Tonton" adlı sokak kedisi, okulun ayrılmaz parçası haline geldi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Tonton" adlı sokak kedisi, okulun ayrılmaz parçası haline geldi. Baharözü Köyü Ortaokulu'nun maskotu olan Tonton her derse giriyor, teneffüslerde çocuklarla oyunlar oynuyor.

Etiketler : Tonton hiçbir dersi kaçırmıyor Sivas sokak kedisi
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