Tömbelek'le ihtiyaç sahipleri sevindi
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde tömbelek geleneği kapsamında arife gecesi kemençeler eşliğinde şarkılar söyleyip evleri gezen gençler, topladıkları harçlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ş
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde tömbelek geleneği kapsamında arife gecesi kemençeler eşliğinde şarkılar söyleyip evleri gezen gençler, topladıkları harçlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Şarkılar eşliğinde evleri gezen gençler, hane sakinleri tarafından para, şeker, mendil ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.