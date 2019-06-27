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27 Haziran 2019 16:52 | Perşembe

TOKİ Silivri kura sonuçları! Silivri Alipaşa TOKİ kurası kazananlar listesi açıklandı mı?

TOKİ Silivri kura sonuçları tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Silivri Alipaşa TOKİ kurası kazananlar listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan 685 konutun kurası yarın çekilecek. Yarınki TOKİ Silivri Alipaşa kurasında kazananlar belli olacak. 21 ve 31 nitelikli daire seçeneklerinin yer aldığı projede kura heyecanı şimdiden başladı. TOKİ Silivri kura sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

TOKİ Silivri kura sonuçları tüm ucuz ev sahibi olmak isteyen ve başvuru yapan binlerce kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Silivri Alipaşa TOKİ kurası kazananlar listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa Projesi kapsamında 685 adet konut inşa edilecek. TOKİ Silivri Alipaşa projesindeki dairelerin hak sahipleri yarın belli olacak. TOKİ Silivri kura sonuçları ve kazananlar listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI! 
TOKİ Silivri kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Silivri kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURASI KAZANANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
TOKİ kurası kazananlar listesi yarın saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından belli olacak. 

TOKİ  ALİPAŞA  OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ 
2 oda 1 salon konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3 oda 1 salon konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

CAYMA HAKKI VAR MI?
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 

SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. 

Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) 
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. 

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