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26 Haziran 2019 14:37 | Çarşamba

TOKİ Kayabaşı kura sonucu! TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuç isim listesi!

TOKİ Kayabaşı 28 Haziran kura sonucu tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuç isim listesi merak ediliyor. İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk TOKİ kurası, Başakşehir Kayabaşı projesinde bulunan 4 bin 467 konut için yapılıyor. Bugün 2,338 adet 21 konutun kurası yarın ise 2,129 adet 31 konutun kurası çekilecek. TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesindeki daireler için gerçekleştirilen kura töreni İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılıyor. TOKİ Kayabaşı projesindeki 3 oda 1 salon dairelerin fiyatları 399 bin TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ Kayabaşı 3 oda 1 salon kura sonucu sizlerle...

TOKİ Kayabaşı 3+1 kura sonucu tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuç isim listesi heyecanla anlık olarak takip ediliyor. TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında yer alan daireler için ilk kura bugün başladı. . İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk TOKİ kurası, Başakşehir Kayabaşı projesinde bulunan 4 bin 467 konut için yapılıyor.  Bugün 2+1 daireler için gerçekleştirilen TOKİ Kayabaşı kurası yarın 3+1 daireler için gerçekleştirilecek. TOKİ Kayabaşı 3+1 kura çekilişi hakkında detaylar haberimizde... 

TOKİ KAYABAŞI 3+1 KURA SONUCU!

TOKİ KAYABAŞI KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Kayabaşı 3+1 kura sonucu henüz açıklanmadı. TOKİ Kayabaşı 3+1 kura sonucu belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuç isim listesi de haberimizin detaylarında yer alacak. 

TOKİ KAYABAŞI KURASI NASIL ÇEKİLECEK?
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.  

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

SÖZLEŞMELER NASIL İMZALANCAK?
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin İdaremizce bildirilecek şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koĢulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru Şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

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