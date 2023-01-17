VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Cumhuriyetçi adaya rakiplerinin evlerini kurşunlatma suçlaması
Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz konusunda büyük bir sorun yok
ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi
Stokholm Üniversitesi geri adım attı, Fatma Zehra'dan özür diledi
Sosyal yardım alan çocuklar için Kur'an kursu desteği
Eşinin anısına taksi şoförü oldu
Masal ve oyunla can dost iletişimi
Dar sokaklarda ATV'li itfaiye!
20 bin lira maaşla çalışacak çoban yok
Futbol tutkusu engel tanımadı
Çin, ABD'yi Suriye'yi "yağmalamak"la suçladı
Kahve içen son nesil olabiliriz
Bakan Özer'den 'çocuk işçiliği artıyor' iddialarına yanıt
80'ler temalı doğum günü
Oktay: KKTC ile elektrik temini projesini başlatıyoruz
Yerli ve milli işitme cihazı 50 ülkeye ihraç ediliyor
Alice Müzikali dijitalde
Tokat'ta trafik kazasında ölen lise öğrencisi toprağa verildi
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Tekli heyecanı
Türkiye'den KKTC'ye 3 müjde
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek
"Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmay...
17 Ocak 2023 Salı 18:15:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 18:15:00

Tokat'ta trafik kazasında ölen lise öğrencisi toprağa verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Tokat'ın Niksar ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Suluköy yakınlarında dün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitiren, 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 12. sınıf öğrencisi Ömer Efe Demir'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Sulugöl köyüne götürüldü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından Demir'in cenazesi köy mezarlığında hazırlanan alana konuldu.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Ömer Efe Demir, toprağa verildi.

Demir'in göz yaşı döken ailesi ve yakınlarını, cenazeye katılanlar teskin etmeye çalıştı.

Cenazeye, öğrencinin ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler : Tokat Niksar ilçesi Trafik Kazası
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Baba-kız eğlence günü

Baba-kız eğlence günü
Setleri çok özledim

Setleri çok özledim
Sagopa Kajmer üç yıl sonra sahnede

Sagopa Kajmer üç yıl sonra sahnede
Kraliçe geliyor

Kraliçe geliyor
Ailece doğa keyfi

Ailece doğa keyfi
Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!

Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!
Oyuncular bölüm başı ücretlerine zam yaptı! Kıvanç Tatlıtuğ kapıyı 'milyon'dan açtı

Oyuncular bölüm başı ücretlerine zam yaptı! Kıvanç Tatlıtuğ kapıyı 'milyon'dan açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX