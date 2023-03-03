Tokat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: AA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Tuncay Ünlü yönetimindeki motosiklet, Karayaka beldesi yakınlarında E.T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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