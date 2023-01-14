Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Ataköy beldesi Çambulak Mahallesi'nde emekli öğretmen Cemalettin Günel'e ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Almus ve Akarçay Belde belediyeleri itfaiyeleri ile Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin arazözle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında evde bulunan Günel'in hayatını kaybettiği belirlendi.