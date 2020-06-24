Tokat, Boralar timini törenle karşıladı
Barış Pınarı Harekatı'nın önemli bir parçasını üstlenen Boralar timi Tokat'a döndü.
9 aydır Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde görev yapan Boralar timi, Tokat'ta törenle karşılandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda "Boralar" ismiyle anılan özel harekat taburunda görevli 240 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlardaki, görevini tamamladı.
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
Askeri uçakla Tokat'a getirilen askerler, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay tarafından Tokat Havalimanı'nda karşılandı. Çiçeklerle karşılanan komandolar ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından otobüslere bindirilerek birliklerine sevk edildi.
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