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06 Kasım 2020 Cuma 16:13:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 18:27:00

Tiyatroda hayata tutunma dersi

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Kanseri 4 kez yenen ve 2 kere ilik nakli olan oyuncu Açelya Elmas, lösemili çocuklara tiyatro eğitimi veriyor. Onlara yaşam koçluğu da yapan Açelya, 'Onların ne hissettiğini anladığımı biliyorlar. Birlikte hayata tutunuyoruz' dedi.

Ruhsar, Deli Yürek, Ihlamurlar Altında, Lale Devri, Karagül gibi bir çok başarılı dizide rol alan oyuncu Açelya Elmas'a, 2003'te konulan lenf kanseri teşhisi hayatını değiştirdi. Hastalığını öğrendiğinde Ayvalık'ta çekimleri süren 'Kurşun Yarası' adlı dizinin setinde olduğunu söyleyen Açelya Elmas, "Doktorumun isteği kemoterapi sürecinde benim İstanbul'da kalmam ve dinlenmemdi ama ben setimi bırakamadım. 2 sene boyunca yürüyemediğim halde çekimlere devam ettim" dedi.

PANDEMİDE ONLİNE EĞİTİM VERİYOR

Oyunculuğa devam ederek yaşama tutunduğunu söyleyen Açelya Elmas, "2005'te hastalığım nüksetti ve ilik nakli oldum. 5 yıl sonra tekrar nüksetti, bir kez daha ilik nakli oldum" diye konuştu. 4 kez kanseri yenmeyi başaran Elmas sonrasında lösemi hastası çocuklara tiyatro eğitimi vererek onlara umut aşılamak istedi. Hastanelerde çocukları ziyaret ederek onlara eğitim vermenin yanı sıra yaşam koçluğu da yapan Elmas, pandemi nedeniyle ara verdiği eğitimlerine online platformda devam ediyor.

AYNI YOLLARDAN GEÇTİK

Tiyatro eğitimlerimde lösemili çocuklarla buluşan Açelya Elmas, "Onlar bana baktıkları zaman benim o yollardan geçtiğimi ve ne hissettiklerini anladığımı biliyorlar. Ben de onlara baktığım zaman 'Evet ne hissettiğinizi biliyorum ama geçecek. Siz de burada olacaksınız. Üzerinizde çok güzel bir hayat var.' diyebiliyorum" diyor.  

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