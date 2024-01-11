Tiyatro ile hayata tutundu

Görme yetisini 12 yıl önce tamamen kaybeden oyuncu İhsan Sever, her yıl 7-14 Ocak'ta farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında, hayat hikayesini ve yaşadığı zorlukları anlattı. İhsan Sever, "Toplumdan beklentilerimi ifade etmek için 'Kör Vizyon' kanalını kurdum. İbn Sina der ki, 'Görmek duyu organlarıyla değil akılla olur'. Gözüm kör ama ruhumun sizinle hiçbir farkı yok" dedi.