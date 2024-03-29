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29 Mart 2024 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 07:30:00

Tiyatro aşkı engel tanımadı

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Ankara'da engeli nedeniyle konservatuvara kabul edilmeyen Göktuğ Tolga Demiralp, Ankara Devlet Tiyatroları'nda dışarıdan başrol oynayan ilk oyuncu oldu,

Ankara'da 17 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve engeli nedeniyle konservatuvara kabul edilmeyen Göktuğ Tolga Demiralp (42), tüm engelleri aşarak, Ankara Devlet Tiyatroları'nda dışarıdan başrol oynayan ilk oyuncu oldu, birçok oyunda rol aldı. Demiralp, Devlet Tiyatroları'nda 4 yıl kapalı gişe oynayan 'Nihayet Bitti' adlı tiyatro oyunu ile 'Direkler Arası Seyirci Ödülü En İyi Tek Kişilik Yapım' ödülünü aldı.

Etiketler : ankara engelli ankara devlet tiyatroları oyuncu göktuğ tolga demiralp
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