Tiyatro aşkı engel tanımadı

Ankara'da 17 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve engeli nedeniyle konservatuvara kabul edilmeyen Göktuğ Tolga Demiralp (42), tüm engelleri aşarak, Ankara Devlet Tiyatroları'nda dışarıdan başrol oynayan ilk oyuncu oldu, birçok oyunda rol aldı. Demiralp, Devlet Tiyatroları'nda 4 yıl kapalı gişe oynayan 'Nihayet Bitti' adlı tiyatro oyunu ile 'Direkler Arası Seyirci Ödülü En İyi Tek Kişilik Yapım' ödülünü aldı.