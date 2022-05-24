TIR'lı düğün konvoyuna 8 bin lira korna cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde lojistik firması sahibi Satılmış Fidan'ın oğlu Necati Fidan, düğün arabası olarak TIR'ı tercih etti. Süslenip gelini almak için yola çıkan TIR'a, yaklaşık 20 TIR da eşlik etti. Melek Fidan, Ereğli sokaklarında dolaşan TIR'dan kendisine merakla bakanlara el salladı.

Şehir merkezinde çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine TIR'lara çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle yaklaşık 8 bin lira ceza kesildi. Necati Fidan, "Herkes otomobil, üstü açık araba ve cip ile yapıyor. Bizim mesleğimiz TIR'cılık.. Bir farkındalığımız olsun istedik" dedi.

Necati Fidan cezayla ilgili olarak, "Ceza yediysek de feda olsun. Eşime feda olsun" diye konuştu.



Necati Fidan'ın babası Satılmış Fidan, "Devletimizin kestiği parmak acımaz" dedi.

Melek Fidan, TIR'a binmekte zorlanınca Necati Fidan, araca çıkmasında yardımcı oldu.