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21 Aralık 2022 Çarşamba 21:08:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 21:08:00

Tırla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir tır sürücüsü seyir halindeyken, kendisini taksi ile takip eden husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cizre ilçesinde yaşayan tır şoförü Aras Nayci, Habur Sınır Kapısı tır parkı sahası yakınlarında seyir halindeyken kendisini taksi ile takip eden husumetlilerinin uzun namlulu silahla açtığı ateş sonucu yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nayci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nayci'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yakınları ise hastaneye akın etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Etiketler : Cizre ilçesi silahlı saldırı Silopi Devlet Hastanesi
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