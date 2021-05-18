TIR'la mobil bal üretim merkezi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bal üreticisi Hüseyin Tepe, Toroslar'daki 2 bin 500 rakıma kadar tüm çiçeklerden kaliteli bal elde etmek için "gezici mobil arı tırı" yaptırmaya karar verdi. Tepe, mekanik ve elektronik sistemli her birinde 20 çıta bulunan 350kovanlı tır dorsesi yaptırdı.

Güneş panelleri ile kendi elektriğini üretme özelliğine de sahip olan tırda, güvenlik kameraları, uydu sistemi, internet, araç takip sistemi, raylı çelik kovan sistemi, bal sağma ünitesi, bal dinlendirme ünitesi, su tankı, ilaçlama tankı, jeneratör ve yangın söndürme tüpleri bulunuyor.

Kışın arıları muhafaza etmek için ısıtma sisteminin de yer aldığı tırda, ayrıca iki insanın rahatlıkla



yaşayabileceği yatak ve yaşam malzemelerinin bulunduğu bir oda bulunuyor.

Tepe, "gezici mobil arı tırı" ile geçen yıl 4 ton bal aldığını, 2021 yılında ise



10 ton bal elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.