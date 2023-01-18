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18 Ocak 2023 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 12:00:00

TikTok'ta tehlikeli trend

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Endonezya'da halk arasında "ejderha nefesi" olarak bilinen sıvı nitrojen aşılanmış bir sokak yemeğini deneme videosu çektikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Endonezya'da 20'den fazla çocuk, halk arasında "ejderha nefesi" olarak bilinen sıvı nitrojen aşılanmış bir sokak yemeğini deneme videosu çektikten sonra hastaneye kaldırıldı. Hükümet, yemeye hazır yiyeceklerde sıvı nitrojen kullanmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu ve bazı çocukların sıvı nitrojen bulutu içinde kaplanmış şeker çeşitleri olan chiki ngebul veya chikibulis yerken mide yanması ve gıda zehirlenmesi yaşaması üzerine daha dikkatli olunması çağrısı yaptı. Sıvı nitrojene batırılmış bir atıştırmalık olan Dragon's Breath, yiyenin burnundan ve ağzından buhar çıkmasına neden oluyor.

Endonezyalı bir doktor ve Griffith Üniversitesi'nde küresel sağlık güvenliği araştırmacısı Dr. Dicky Budiman, sıvı nitrojen, atıştırmalığın tüketildiğinde duman gibi görünmesine neden olduğunu, ancak sıvı nitrojen buharlaşmadan önce tüketilirse bağırsak yanıklarının yanı sıra ölüme bile neden olabileceğini söyledi.

Etiketler : tiktok tehlike trend ejderha nefesi
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