Tıkalı lavabo açma faciası

Ağrı'da yaşayan 52 yaşındaki İbrahim Tilaver, evde tıkanan lavaboyu açmak için tuz ruhu ve kimyasal ürün aldı. Lavaboya önce tuz ruhunu, daha sonra kimyasal madde özellikli ürünü dökmesiyle meydana gelen parlamada Tilaver'in, kolları, elleri, yüzü, kulakları yandı. Vücudunun bir çok yerinde yanıklar oluşan Tilaver, 'Bir anda patlama oldu, kimse benim yaptığım hataya düşmesin' dedi.

