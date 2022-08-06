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06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:30:00

Tıkalı lavabo açma faciası

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Ağrı'da yaşayan 52 yaşındaki İbrahim Tilaver, evde tıkanan lavaboyu açmak için tuz ruhu ve kimyasal ürün aldı.

Ağrı'da yaşayan 52 yaşındaki İbrahim Tilaver, evde tıkanan lavaboyu açmak için tuz ruhu ve kimyasal ürün aldı. Lavaboya önce tuz ruhunu, daha sonra kimyasal madde özellikli ürünü dökmesiyle meydana gelen parlamada Tilaver'in, kolları, elleri, yüzü, kulakları yandı. Vücudunun bir çok yerinde yanıklar oluşan Tilaver, 'Bir anda patlama oldu, kimse benim yaptığım hataya düşmesin' dedi.

Etiketler : lavabo ağrı ibrahim tilaver
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