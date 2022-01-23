THY duyurdu: 31 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 31 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz"